Pormestari Vapaavuori: "Parempi että tapaavat Helsingissä kuin että tapaisivat jossain muualla"

Vapaavuoren mukaan tapaaminen on kunnianosoitus Helsinkiä kohtaan.

– Huippukokous kutsutaan koolle hyvin nopealla aikataululla, ja on selvää, ettei maailmassa ole montaa paikkaa, jotka pystyvät näin nopealla aikataululla pistämään kaiken kasaan.

Toimittajat avainasemassa

– Meidän tehtävämme on varautua siihen ja tarjota tänne tuleville toimittajille mahdollisimman paljon aineksia myös muihin Helsinkiä positiivisesti arvioiviin juttuihin, Vapaavuori sanoo.

"Päämiehet tapaavat joka tapauksessa jossakin"

Kahden kiistellyn ja runsaasti kritisoidun valtionpäämiehen tapaaminen Helsingissä on kirvoittanut myös jonkin verran vastareaktioita.

– Päämiehet tapaavat joka tapauksessa jossakin. Heidän tapaamisellaan on suurta mainosarvoa sille kaupungille, jossa he tapaavat, Vapaavuori puolustaa.

Pormestarin mukaan tapahtuma on koko maailman huomion keskipiste.

– Mielestäni on parempi että he tapaavat Helsingissä kuin että he tapaisivat jossain muualla, Vapaavuori sanoo.