Pörssilähettiläät opastavat yläkoululaisia talouden hallintaan – "Jo nuorilla on velkaantumisongelmia"

Talousosaamista lisäävät myös kouluissa kiertävät nuoret pörssilähettiläät. He ovat Pörssisäätiön kouluttamia lukiolaisnuoria, jotka kiertävät pitämässä talousoppitunteja yläkoululaisille.

– Nähdään, että nuorilla on jo velkaantumisongelmia. Otetaan pikavippejä, mobiilipeleissä käytetään rahaa, eikä ei nähdä mihin sen johtaa. Pörssilähettiläiden ajatus on, että ei vain pelotella siitä, että talous pelottava asia, vaan että jos hoitaa omat talousasiat hyvin, on mahdollista saavuttaa unelmia.