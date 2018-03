Potilasjärjestelmän vakava virhe siirtyi lääkelistoihin – potilaat voineet saada vääriä lääkkeitä

Virhe vaikuttaa potilaiden lääkelistoihin, joihin on voinut tulostua sama lääke useampaan kertaan tai valmiste on saattanut vaihtua toiseen lääkkeeseen, kertoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Virheellisiä lääkelistoja arvioidaan olleen 1 251 potilaalla.

Tieto pahoittelee tilannetta



Ongelma on eri kuin viime viikolla setvitty. Tuolloin syynä oli reseptien uusinnassa käytettävä työkalu, Räsänen sanoo.

– Meillä on e-reseptien (sähköisten reseptien) tekovaiheessa mahdollinen virhetilanne liittyen siihen, miten tieto päivittyy potilaan lääkelistalle. Selvitämme ongelman laajuutta ja verifioimme kaikkien Lifecaren Lääkitys-sovellusta käyttävien asiakkaiden tietokantoja, Räsänen kuvailee.

– Tuon aikaisemman virheselvityksen yhteydessä on löytynyt uusi ongelmanaiheuttaja, sanoo yli-insinööri Antti Härkönen Valvirasta.

Räsäsen mukaan Tieto on antanut asiakkailleen toimenpidemääräykset siitä, miten mahdollisten virhetilanteiden potilasvaikutukset voidaan estää. Ammattihenkilökunta on ohjeistettu tarkistamaan kaikki potilaiden lääkitystiedot ja olemaan erityisen huolellinen reseptien uusimisessa.

Ongelmat kyseisen tietojärjestelmän kanssa ovat jatkuneet jo pitkään, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari (sd.). Lääkelistojen virheessä on kyse potilasturvallisuuden vaarantumisesta, Skinnari painottaa.

– Tiedolla palvelun tuottajana on tuottajavastuu ja myös yhteiskunnallinen vastuu, sillä puhumme yhteiskunnallisesti erittäin merkittävästä asiasta. Tämä on erittäin ikävä asia koko Suomelle, koska Tieto on niin merkittävässä asemassa, Skinnari sanoo.