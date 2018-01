Presidentiltä raju ulostulo hallituksen turvapaikka- ja pakolaispolitiikasta: Suomi pilaa mainettaan

Kirkon järjestämässä Sovinto100-tapahtumassa Halonen tyrmäsi kehitysyhteistyöleikkaukset ja palautukset "turvattomiin paikkoihin".



– Eurooppa ja Suomi on kantanut varsin pienen osan siitä kansainvälisestä vastuusta, mikä pakolaistilanteessa on. Suomi leikkasi ensin kehitysyhteistyötä reippaasti – samalla lailla kuin Trump. Pienen maan ollessa kyseessä, me pilasimme vain omaa mainettamme. Ja pilasimme joidenkin ihmisten tulevaisuutta, mutta ei pilattu YK:ta, niin kuin nyt tämä ison valtion tekemä toimenpide, Tarja Halonen kritisoi.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Ja kun sanotaan, että autetaan ensin siellä, missä tarvitaan, niin se olisi pitänyt pitää se sana. Kaiken kaikkiaan Suomi ei ole menetellyt ihan säällisesti.



"Kansainvälisiä sopimuksia ei ole tehty kirkonmenojen jälkeen"



Paneelikeskustelussa puitiin aikaa, jolloin Eurooppaan tuli ennätysmäärä ihmisiä avun toivossa.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Meillä vakuutettiin päivittäin, että Suomi tekee kaiken sen, mitä EU-mailta on edellytetty, ja me toimimme sopimusten mukaisesti ja että me olemme ihan hyvä EU-maa. Sen sijaan meidän olisi pitänyt katsoa, että me oltiin tiukennettu meidän turvapaikkalainsäädäntöä.

– Me emme noudattaneet, kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia ja muita sopimuksia niin hyvin kuin mielestäni olisi pitänyt, vaan sanoimme jopa varsin korkealta taholta, että "ei ne nyt tällaisia tilanteita varten ole tehty".



– Aivan niin kuin kansainväliset sopimukset olisi tehty sunnuntaipäivänä kirkonmenojen jälkeen, kun ei ole ollut muutakaan tekemistä. On muistettava se, että YK syntyi Euroopassa viime sodan jälkeen – kaikkien niiden kamalien kokemuksien jälkeen, mitä ihmisillä oli.



Presidentti: Tätä osaa historiastamme lapsemme ihmettelevät

Halosen mukaan osaa alaikäisistä turvapaikanhakijoista on käsitelty arveluttavalla tavalla.

– Lasten, alaikäisten lähettäminen takaisin – ilman että heillä on turvaverkko ympärillä – oli erityisen paha asia. Ja jos me samanaikaisesti katsomme, että joku paikka on turvaton meille suomalaisille ja moneen kerran varoitetaan, että "ei sinne pidä mennä", ja uutiset kertovat samaa, ja jos me sitten sanotaan, että "kyllä ne sinne voi mennä", että jos ne ei voi mennä tuohon, niin johonkin muualle. Eli tyyliin niin, että jos hän ei voi nyt mennä Turkuun, niin sitten hän voi yrittää Mikkelissä tai Sodankylässä ja vaihtaa ammattia.