Presidentti Barack Obama Suomeen syyskuussa – "Ennenkuulumatonta"

Obama on järjestäjien mukaan kutsuttu pitämään puhe tapahtumaan kutsutuille 7500 yritysjohtajalle ympäri maailmaa.

– Presidentti Obama on yksi aikamme merkittävimmistä johtajista. Hänen elämäntarinasa on ainutlaatuinen: vaatimattomista olosuhteista hän nousi Yhdysvaltain presidentiksi, kuvailee tapahtuman Head of Speaker Relations -toimesta vastaava Ville Saarikalle tiedotteessa.