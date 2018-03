Presidentti Niinistö erittäin salaisista Korea-keskusteluista: Suomi valmis tarjoamaan hyviä palveluja, roolimme on ohut

– Suomi on, kuten olen moneen kertaan sanonut, on valmis tarjoamaan niin sanottuja hyviä palveluksia, kuten diplomaattikielellä sanotaan, ja siitä tässäkin on nyt kysymys. On haluttu tulla Suomeen, ja me otamme tietysti mielellämme vastaan ja toivomme, että keskustelut vievät eteenpäin asioita, Niínistö totesi.



Video: MTV Uutisissa sunnuntaina vieraillut kansanedustaja, Euroopan rauhaninstituutin puheenjohtaja Pekka Haavisto sanoi, että ajankohtaiset ydinaseasiat ja poliittisten vankien vapauttaminen ovat varmasti keskusteluissa esillä Helsingin tapaamisessa.



Tapaamispyyntö oli Niinistön mukaan tullut "eräiden välikäsien kautta". Hän ei tarkentanut keitä nämä välikädet olivat.



– Tämähän ei ole mikään ainutkertainen neuvottelutilaisuus vaan prossesin jatkoa. Tuo kokoonpano on aikaisemmin käynyt keskusteluja keskenään muualla, ja nyt niitä jatketaan. Mitä tulee keskustelujen sisältöön, niin on parempi kunnioittaa kaikkien keskustelijoiden tahtoa ja ajatusta siitä, että se on heidän asiansa.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin on tarkoitus tavata toisensa toukokuuhun mennessä. Tapaamisen paikasta on paljon spekulaatioita, yksi niistä on Suomi.

– Jos, nyt ei ole mitään sellaista tiedossa, mutta jos sellaisesta tulisi puhe, niin kyllä varmasti me edelleen tarjoamme näitä hyviä palvekuksia.



Presidentti toppuutteli Suomen roolia ja vaikutusta Koreoiden neuvotteluissa.