Presidentti Niinistö Syyrian iskusta: Viime päivien uutiset ovat olleet järkyttäviä

– Viime päivien uutiset Syyriasta ovat jälleen olleet järkyttäviä. Itä-Ghoutassa on kuollut kymmeniä viattomia uhreja mitä ilmeisimmin kemiallisella aseella tehdyssä iskussa. Suomi tuomitsee jyrkästi kemiallisten aseiden käytön kaikissa tilanteissa, Niinistö sanoo lausunnossaan.

– Syyrian pitkään jatkunut sota on aiheuttanut valtavaa inhimillistä kärsimystä. Osapuolten on tärkeää selvittää viikonlopun tapahtumat pikaisesti perin pohjin. Neuvotteluratkaisu on ainoa tie tilanteen pysyvään rauhoittamiseen.