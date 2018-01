Presidenttiehdokkaat avoimina arvoistaan: Kuka uskoo luomisoppiin, kuka liittyi kirkkoon, kuka on absolutisti?

Perussuomalaisten ehdokas Laura Huhtasaari sai vastattavakseen, uskooko hän ilmastonmuutokseen ja evoluutioon. Huhtasaari sanoi uskovansa, että ihmisen toiminnalla on vaikutusta ilmastonmuutokseen, mutta hän piti ihmisen roolia rajallisena.

– Kun katsotaan historiaa taaksepäin, ilmasto on muuttunut aina. Varmasti ihminen voi siihen vaikuttaa, mutta olen aika skeptinen ilmastonmuutoksen torjumisen keinoja kohtaan. Euroopan unioni nakittaa päästötavoitteita Suomelle, mutta Puola pääsee kuin koira veräjästä, Venäjä saa saastuttaa lisää eikä Kiinakaan siivoa sotkujaan.

Huhtasaari sanoo uskovansa Raamatun luomisoppiin, mutta olevansa samalla hyvin tiedemyönteinen.

– Suomi on kristillinen maa ja minulle se on sydämen asia. En tuputa vakaumustani kenellekään. Raamatussa luomisesta kerrotaan lyhyesti ja kuvainnollisesti. Minulle se on uskon asia enkä mielelläni keskustele siitä, koska sitä käytetään lyömäaseena minua vastaan. Meillä on paljon huipputason tiedemiehiä, jotka näkevät evoluutioteoriassa aukkoja.

Haavisto liittyi kirkkoon

Vihreiden Pekka Haavisto sanoo liittyneensä kirkkoon Ylivieskan kirkon tuhopolton jälkeen pari vuotta sitten. Samaa sukupuolta olevien avioliitot salliva laki tuli voimaan viime vuonna, mutta evankelisluterilainen kirkko ei hyväksy samaa sukupuolta olevien pariskuntien vihkimistä.

– Uskon, että kirkko seuraa tässä yhteiskunnan perässä. Näin on käynyt muissa Pohjoismaissa, joiden kirkoissa samaa sukupuolta olevien avioliitot on hyväksytty. Kunnioita näitä vihkimyksiä tehneitä pappeja, koska he uskaltavat haastaa ja olla rohkeita. Asia on vaikea myös uskonnollisesta näkökulmasta ja ymmärrän hyvin, että se vie aikansa.

Haavisto sanoi vierailleensa kesällä vanhoillislestadiolaisten Suviseuroissa. Jumalan siunausta hän ei presidenttinä uudenvuodenpuheessaan toivottaisi.

– Kansalaisista osa on valtionkirkon jäseniä ja osa ei kuulu mihinkään kirkkokuntaan, ja sitten on muihin uskontoihin kuuluvia. Minusta presidentin pitää olla tasapuolinen. Ilman muuta kävisin eri uskonnollisten ryhmien tilaisuuksissa.

Vanhanen ei käytä alkoholia

Keskustan Matti Vanhanen tunnetaan henkilönä, joka ei käytä alkoholia. Vanhanen sanoo päätöksen syntyneen jo nuorena.

– Päätös lähti terveydellisistä motiiveista. Tein sen kouluaikana, jolloin kuvaan tuli mukaan tupakka, alkoholi ja joillakin myös huumeet. Tein sen ratkaisun, etten koske niihin. Olen ollut absolutisti ja sen kanssa on ollut oikein mukavaa.

Vanhanen sanoo, että hän on saanut olla ratkaisunsa kanssa rauhassa eikä alkoholitarjoilujen karttaminen ole eri tilaisuuksissa kiinnittänyt huomioita. Tärkeiksi urheiluharrastuksiksi Vanhanen listaa retkiluistelun, hiihdon, kävelyn, vaeltamisen ja soutamisen.

Mitä valta merkitsee Väyryselle?

Valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen puhui suhteestaan valtaan. Väyrystä vallassa, jota presidenttiyskin toisi mukanaan, houkuttelee mahdollisuus vaikuttaa asioihin omien arvojen ja tavoitteiden hyväksi.

– Minä olen ollut lähes 50 vuotta mukana, ja koko ajan arvot ja tavoitteet ovat pysyneet samoina.

Muun muassa isänmaallisuus on korkealla sijalla Väyrysen arvomaailmassa. Väyryselle valta on nimenomaan mahdollisuus tehdä työtä arvojen eteen. Vallasta itsessään hän ei sokaistuisi, saati rakastuisi siihen.

– Onhan se hienoa, että voi vaikuttaa asioihin, mutta en minä sitä rakastumiseksi sanoisi sentään.

Niinistö: Arvoilla keskeinen merkitys

Niin ikään valitsijayhdistyksen kautta presidentiksi pyrkivä Sauli Niinistö otti kantaa monikulttuurisuuteen. Niinistön mukaan ihmisillä on identiteetissään erilaisia käsityksiä olemisesta ja tavoista, mistä kansallinen kulttuuri muodostuu. Niinistö uskoo, että monikulttuurisuuden vastustamiseen on olemassa eri syitä.

– Se saattaa riippua vastustajasta. Ehkä jotkut vastustavat ylipäätään maahanmuuttoa tai maahanmuuttajia. Luulen, että se on suurin tekijä. Sitten on varmasti niitäkin, jotka näkevät, että vieraissa kulttuureissa on sellaisia tapoja, jotka eivät sovi suomalaiseen yhteiskuntajärjestykseen, meidän käsityksiin demokratiasta, ihmisoikeuksista tai tasa-arvosta. Jos näin on, silloin minäkin olen vähän samaa mieltä heidän kanssaan.

Niinistön mielestä ei riitä, että ihmiset noudattavat vain lakia. Arvoilla on keskeinen merkitys.

– Suomessa pitää tietysti noudattaa meidän arvojamme – tämän yhteiskunnan keskeisiä arvoja, muuten ei ole tätä yhteiskuntaa. Demokratia, ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat arvoja.

Haatainen myöntää: Toisinaan olen kärsimätön

SDP:n presidenttiehdokkaan Tuula Haataisen mukaan naisten ja tyttöjen aseman eteen tulee toimia. Kyseessä on hänen mielestään kaikkein alikäytetyin voimavara. Naisten ja tyttöjen asemaan ei vaikuteta yhdessä yössä. Kyseessä on asia, joka etenee hitaasti.

Haatainen toteaa kuitenkin olevansa toisinaan kärsimätön: päätöksiä olisi hyvä syntyä nopeasti. Viivyttelyä hän ei salli, mutta kestävyyskuntoa vaativa maratonjuoksuharrastus on kuitenkin parantanut kärsivällisyyttä. Haataisen mukaan asioiden eteenpäin viemiseksi on asetettava tavoitteita, joiden eteen myös tekee töitä.

Lopulta tavoitteet on saavutettava.

– Olen tehnyt näitä kymmeniä vuosia. Olen osallistunut moniin kansainvälisiin kokouksiin, ja olemme myös saaneet asioita eteenpäin. Sillä tavalla olen pitkäjänteinen, että jaksan tehdä tätä, mutta haluan, että koneisto saa myös asioita aikaiseksi. Pitkän jänteen kysymyksissä pitää nähdä se tähtäin kaukana ja uskoa siihen. Sillä tavalla saa myös tuloksia.

Torvalds huolissaan ruotsin kielen asemasta

Ruotsalaisen kansanpuolueen ehdokas Nils Torvalds on huolissaan ruotsin kielen aseman heikkenemisestä. Torvalds muistutti, että Suomessa on jo tehty useita ruotsin kieltä koskevia kriittisiä päätöksiä, jotka aiheuttavat ongelmia.

– Näin omasta äidistäni, joka oli melkein 90-vuotias, että hänen suomenkielensä heikkeni, kun hän ei käyttänyt sitä jatkuvasti. Kun joudut sitten selittämään terveydellisiä ongelmiasi lääkärille, etkä löydä sanoja, niin se voi olla epämiellyttävää ja jopa vaarallista.

Torvalds on itse kiitollinen siitä, että hän on saanut oppia sekä ruotsin että suomen kielen.

– Kun sinulla on kaksi kieltä päässäsi, niin se on kaksi kuvausta maailmasta.

Kyllönen: Asevelvollisuudesta yleinen valmiusvelvollisuus

Vasemmistoliiton presidenttiehdokas Merja Kyllösen mielestä suomalaisten tasa-arvoa pitäisi edistää poistamalla totaalikieltäytyjien vankeusrangaistus. Kyllönen näkee asian ihmisoikeusongelmana. Hänen mielestään yleinen asevelvollisuus pitäisi muuttaa yleiseksi valmiusvelvollisuudeksi.

– Kaikki ikäluokkaan kuuluvat kutsuttaisiin kutsuntoihin, ja jokainen voisi halukkuutensa mukaan osallistua tällaiseen rauhanvarustelupalvelukseen, eli puhutaan humanitaarisesta yhteistyöstä ja ilmastokysymyksiin vastaamisesta eli vähän enemmän tämän ajan turvallisuusuhkiin vastaamiseen.