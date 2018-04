Professori: Nykylaissa vihapostit pitäisi käydä itse läpi ja vaatia jokaiselle lähettäjälle rangaistusta erikseen

"Lainsäädäntö ajateltu toisenlaiseen aikaan"

Tolvasen mukaan peruste sille, että jokin rikos on yleisen syytteen alainen, on että niihin liittyy yhteiskunnan julkinen intressi.

– Lainsäädäntö on ajateltu toisenlaiseen aikaan ja sitä on nyt valtakunnansyyttäjä tulkinnut niin, että laissa määritellyn poikkeuskriteerin täyttymisen kynnys on korkea. Nyt tilanne on se, että vihapostit pitäisi käydä itse läpi ja vaatia jokaiselle rangaistusta erikseen, Tolvanen sanoo.