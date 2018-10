Professori säälii kansanedustajien sote-kiirettä: Megaluokan muutoksen läpirunnominen muutaman kansanedustajan enemmistöllä ei ole viisasta

– Aikaa on kovin vähän. En pidä viisaana lain runnomista läpi muutaman kansanedustajan enemmistöllä. Kokonaisuus on liian suuri ja merkittävä ollakseen poliittisen pelin nappula, kommentoi Lapin yliopiston sosiaalityön professori Anneli Pohjola sote-ja maakuntauudistuksen lainsäädäntyön tilannetta.

Seuraavaksi perustuslakivaliokunnan vuoro



Lakipaketti on parhaillaan loppusuoralla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunta työstää perustuslakivaliokunnan aiemmin vaatimia muutoksia. Sote-valiokunnasta paketin on näillä näkymin mahdollista edetä aikaisintaan perjantaina perustuslakivaliokuntaan.

Tosin valiokunnan sisältä on kuulunut myös erilaista arviota – että työssä menisi vielä viikkoja.

Sote-uudistuksen asiantuntijaryhmässä työskentelevän Pohjolan mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pistetty turhan koville.

– Perustuslakivaliokunnan mietintö sisälsi todella paljon muutostarpeita valinnanvapauslakiin. Se ei kuitenkaan edellyttänyt ministeriön virkamiesvalmistelua, vaan antoi muutosten tekemisen eduskunnan sote-valiokunnaille. Se on joutunut liian kovan urakan eteen, ja lisäksi edustajien enemmistö on päättänyt, että normaalia kuulemisvalmistelua ei tehdä.

Lopputulosta vaikea ennustaa

"Kohtuuttoman suuri paketti"



– Aikataulu on edelleen kaikkeen megaluokan muutokseen liian tiukka. Samaan aikaan koko sote- ja maakuntalainsäädäntö on niputettu yhteen, mikä on kohtuuttoman suuri paketti hallittavaksi yhdessä kokonaisuudessa.