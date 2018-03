Professori: Saimaannorppakin on hallitusohjelmassa tärkeämpi kuin suuret kaupungit – "Tilanne on huono"

– Suomen hallitusohjelma ohittaa kaupunkien erityiskysymykset täysin. Saimaannorppakin on tunnistettu kaupunkipolitiikan kohteeksi paremmin kuin suuret kaupungit erityispiirteineen mahdollisuuksineen tai ongelmineen, arvioi kaupunkimaantieteen professori Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta.

– Esimerkiksi väestönkasvu, joka on tällä hetkellä Helsingissä maahanmuuttajataustaista. Tämä on iso ja aivan uusi asia, eikä sitä voi jättää tämän kaupungin johdon harteille yksin ratkaistavaksi.

"Maaseutuun liittyviä tutkimuslaitoksia 40:llä paikkakunnalla"



Vaattovaara muistuttaa, että kaupungistuminen on jatkunut Suomessakin vuosikymmeniä, mutta tutkimukselliset panostukset siihen ovat jääneet vähäisiksi.

– Tilanne on huono. Suomi on kaupungistunut 50 vuotta eikä meillä edelleenkään ole yhtään ainoata tutkimuslaitosta, jonka päätehtävä olisi miettiä erilaisten ilmiöiden esineellistymistä tai olemassaoloa, vaikuttavuutta kaupunkien sisällä. Tämä on ihan kansainvälisesti poikkeuksellista.