Professorin mukaan HS-vuoto on selvitettävissä lähdesuojaa murtamatta – ”Ei sinne taida monta ihmistä jäädä”

– Asiakirjojen vuosilukuja katsomalla huomaa, että sinä aikana Suomessa on ollut kaksi pitkäaikaista ja poliittisesti eri tavoin kokoonpantua hallitusta. Tästä syystä on mielestäni epätodennäköistä, että vuoto olisi valtioneuvostossa, sanoo Scheinin MTV Uutisille.

– Ennemmin se (vuoto) on jollakin sellaisella taholla, jossa on ollut samat ihmiset läpi tuon ajanjakson, perustelee Scheinin.

– Poliisi voi haastatella ja kuulustella ihmisiä sen selvittämiseksi, mikä on salaisten papereiden käsittelyprosessi. Siten poliisi voi selvittää, mikä on se ihmisten joukko, mistä vuodon on täytynyt lähteä liikkeelle. Mielestäni on parempi lähteä liikkeelle tästä päästä kuin Helsingin Sanomista.