Psykoterapeutit pelkäävät soten jyräävän Kelan korvaaman hoidon – "Kuin purkaisi ehjän talon, kun vieressä on hometaloja"

– Kelan kuntoutuslaki on ainoa, joka turvaa subjektiivisen oikeuden. Maakunnille taas on siirtymässä terveydenhuoltolain velvoitteet, jotka eivät takaa psykoterapiaa. Psykoterapiaa tarvitsevasta tulisi ikään kuin lainsuojaton.

Saarikko: Saatavuutta ei olla heikentämässä

– Julkisessa keskustelussa on riskeiksi väitetty psykoterapian saatavuuden heikkeneminen. Siitä ei missään nimessä ole tarkoitus, Saarikko viestittää sähköpostitse.

– Hyvällä valmistelulla on mielestäni potentiaalia lisätä psykoterapian vaikuttavuutta ja reagointinopeutta.

"Toimivan järjestelmän hajottaminen olisi järjenvastaista"



Kuntoutuspsykoterapia on ollut Huttulan mukaan hyvin vaikuttava hoitomuoto muun muassa masennuksessa, ahdistuksessa ja persoonallisuushäiriössä, jotka hoitamattomina voivat johtaa jopa työkyvyn menettämiseen.

Esimerkiksi masennus on Suomen Mielenterveysseuran mukaan suurin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syy tuki- ja liikuntaelinsairauksien ohella.

– Se on vähän niin kuin purettaisiin ehjä talo, kun vieressä on hometaloja.

"Hyötyä ei voi mitata vain rahassa"

– Ihminen, joka on hirveän masentunut, kärsii. Tai jos hänellä on vaikka epävakaa persoonallisuus, elämä on aikamoista vuoristorataa. Vanhempien hoitamattomista mielenterveysongelmista kärsivät myös lapset.