Puolangalla erikoinen tilanne: Lunta olisi kinoskaupalla, mutta kaikkia latuja ei voida avata

Syynä on se, että valoja ei ole uskallettu sytyttää tykkylumen mahdollisesti aiheuttamien vaaratilanteiden pelossa.

Pahin tilanne on jo ohi ja monet laduista on jo saatu käyttöön, mutta ainakaan Puolangan Paljakassa Metlan esilumenladun valot eivät ole vielä käytössä. Paljakan vaara sijaitsee Hyrynsalmen ja Puolangan kuntien rajalla. Alueen metsä on pääasiassa vanhaa kuusimetsää, ja kuusiin kertyy talvella runsaasti tykkylunta.