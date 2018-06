Puolanka keksi hilpeän pessimistisen tyylin toivottaa turistit "tervetulleiksi": Vielä ehdit kääntyä pois

Puolangan elinkeinopäällikkö Heikki Kanniainen kertoo, että kunnassa on kahden viime vuoden aikana kehitetty digitalisuutta ja markkinoinita. Puolangalla on tunnetusti jo olemassa vahva, hyvällä huumorilla toteutettu pessimismi-brändi, ja tähän haluttiin keksiä jatkoa.

– Me haluttiin erottautua näistä perinteisistä tervetuloa toivottavista kylteistä, joten näissä uusissa kylteissä pessimismi-brändi elää jälleen vahvasti, Kanniainen kertoo naureskellen.

Kylteissä lukee: Seuraavana Puolanka. Vielä ehdit kääntyä pois ja Kohta on Puolanka. Aja nopeasti ohi.

Myönteistä palautetta somessa

Sosiaalisesssa mediassa kylteistä on Kanniaisen mukaan tullut runsaasti palautetta ja perästä on kuulunut pelkkää positiivista.

– Sosiaalisessa mediassa on kuvattu kylttejä, tykätty kylteistä ja jaettu kylttejä, mikä on hieno asia. Sitä me haluammekin, että kunta tunnetaan entistä paremmin.