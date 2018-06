Puolustushallinto salaa tiedustelulakia ja hävittäjähankintoja koskevat viestintäsuunnitelmat

Lisäsatsauksia on tulossa muun muassa siksi, että Ilmavoimien Hornetit poistuvat käytöstä 2030 mennessä ja niille haetaan korvaajaa. Päätös 7–10 miljardin euron hankinnasta on määrä tehdä vuonna 2021.

Pääesikunta salasi aihekohtaiset viestintäsuunnitelmat. Perusteena on, että kyse on sisäistä työskentelyä varten tehdystä aineistosta, jonka julkistaminen vahingoittaisi Pääesikunnan mukaan vakavasti maanpuolustuksen etua ja vaarantaisi valtakunnan turvallisuutta. Pääesikunta ei edes kerro, minkä nimisiä ohjeita heillä on olemassa.