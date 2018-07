Puolustusvoimat: Paikkatietoon perustuvien sovellusten käytöstä on olemassa ohjeet sotilaille – yksilöllä myös aina vastuunsa

Viime päivinä on kohuttu suomalaisen Polarin fitness-sovellus Flowsta, joka on paljastanut käyttäjiensä arkaluontoisia sijaintitietoja. Tutkimuksissa on selvinnyt, että sovelluksen tietojen avulla on mahdollista selvittää satojen sotilaiden ja tiedustelutyöntekijöiden kotiosoitteet. Entä kuinka paljon suomalaisten varusmiesten tai reserviläisten tietoja on levinnyt Polarin fitness-sovelluksen kautta?