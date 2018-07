Puutalo täynnä suomalaishuippujen silmäniloa – turisteja virtaa naivistien juhlanäyttelyyn Yhdysvalloista asti

– Tänä vuonna olemme tehneet ensimmäisen yhteisötaideteoksen tuohon koulun pihalle. Viereisen koulun lapset ja taideyleisö on voinut osallistua taideteoksen tekemiseen, Naivistit Iittalassa -säätiön asiamies Ulla Heinonen kiittelee.

Näyttely on vakiinnuttanut paikkansa kesäisenä turistikohteena. Suomalaisten lisäksi kaukaisimmat saapuvat Yhdysvalloista asti. Nyt näyttelyssä on käynyt jo pitkälti toistakymmentä tuhatta vierasta. Kynnys on matala.