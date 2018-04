Puutarhakausi alkaa pian - parvekkeestakin voi loihtia kesäpuutarhan

– Oikein helppoja mun mielestä on yrtit ja se, että laittaa semmoisen sienipöllin parvekkeelle. Magnoliakin on helppo eli kaikki kukkivat pensaat ovat helppohoitoisia, vinkkaa maisemasuunnittelija Tanja Nieminen Puutarhaetsivistä.

Parvekkeella voi kasvattaa lähes mitä vain

Grillaus onnistuu parvekkeellakin

Monen mielestä grillaus on kaikkein tärkein osa puutarhaelämää. Sähköllä toimiva älygrilli mahdollistaa grillauksen myös parvekkeella. Älyteknologia ohjaa grillin lämpötilaa. Grillin voi myös yhdistää älypuhelimeen ja saada ajantasaista tietoa grillin kuumuudesta ja lihan kypsyysasteesta. Valmistajan mukaan lopputulos on yhtä hyvä kuin pallo- tai kaasugrillillä.

Messuvieras ihmettelee muovin määrää

– Täällähän on mahtavia sellaisia aseteltuja esimerkkejä ja ideoita, mitä voi laittaa parvekkeelle. Ne ovat hienoja. Se jotenkin hämmentää, että täällä on tosi paljon muovia. Asiasta on puhuttu paljon ja oli muoviton maaliskuu. Muovista pitäisi päästä eroon, mutta täällä on joka osastolla muoviin istutettuja kasveja, ihmettelee Riitta Bergman.