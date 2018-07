Pyhärannan maastopalon sammuttamiseksi tehdään töitä hartiavoimin: "Eletään kriittisiä hetkiä" – MTV seuraa paikan päällä

– Täällä Pyhärannassa eletään vielä kriittisiä hetkiä. Palo ei ole vielä kokonaan hallinnassa. Nyt pelätään, että jos tuuli alkaa yltyä, palo saattaa jälleen saada uutta voimaa, Kantomaa kuvaili paikan päältä.



Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen päivystävä palopäällikkö Kari Alanko kertoo, että työ jatkuu edelleenkin haastavana, vaikka paloa on sammutettu jo keskiviikkoiltapäivästä.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– Täällä on koko yö tehty töitä hartiavoimin. Henkilöstöä on jouduttu vaihtamaan, sillä vaikka yö oli viileää, niin nyt auringon noustessa keli on aika paahtava, Alanko sanoo.

Maastopalon alue on Alangon mukaan saatu ympäröityä vesilinjoilla. Alueen keskiosassa on tiheätä metsää sekä kallioista, vaikeakulkuista maastoa, jossa on edelleen todella paljon palopesäkkeitä.

– Rajavartioston ja puolustusvoimien koptereilla on lämpökamerat käytössä. Niiden avulla he pommittivat vettä sinne. Siellä on todella kuumia paikkoja vaikka vettä on ajettu se viisitoista tuntia.



Mainos (uutinen jatkuu alla)

Meren läheisyydestä apua

Meren läheisyys on tuonut jonkin verran helpotusta sammutustöihin.

– Se minne tuota vettä viedään, niin sinne on niin pitkä matka, että pitää todella pienten teiden kautta menemään. Joudutaan vetämään todella pitkiä letkulinjoja, vaikka meri onkin lähellä, kertoo palopäällikkö Kari Alanko.