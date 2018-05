Raakel Lignellin kolumni: Äitinä sukupolvien ketjussa – Mistä rakennusaineista oma äitiys on tehty?

Nyt keski-iässä on auennut päässäni laajempi maisema äitiini liittyen, myös taaksepäin. Samalla tajuan, että mikäli saan elää äitini ikään, on maisema tai ainakin näkökulma taas erilainen.

Laulu ja soitto ilahduttivat äitiä



Toinen isosiskoni menehtyi leukemiaan ollessani kolmevuotias. Suru leimasi kotimme ilmapiiriä vuosikausia. En sitä pienenä lapsena niin ajatellut, koti on koti ja perhe on perhe. Olimme tiivis, kolmen sukupolven liittymä, isovanhemmatkin asuivat samassa talossa.

Teininä en aina ymmärtänyt äitiä

Yhteenottojen syy oli aina äidissä. Minä, kypsä pikkuaikuinen olin aina oikeassa. Tosiasiassa äiti välillä olikin se, joka kinat aloitti, hän on temperamentiltaan lyhyellä sytytyslangalla varustettu teräväkielinen nainen. Ja ainut lapsi. Minä puolestani kuopus, jolle sallittiin yleinen kuittailu koko suvulle.

Oma äitiys muutti ajatteluni

Viisi teiniä teki minusta eri ihmisen

Kehitys ei mene kenenkään kohdalla suoraviivaisesti. Jokaisella on omat vaiheensa, omassa tahdissaan. Äitinä ei voi mutkia suoristaa eikä kumpareita tasata, vaikka kyllä sitäkin yritin. Voi vain elää rinnalla ja ottaa kopin kun horjahdus tulee.

Uskoutuminen toimii molempiin suuntiin

Taaperoaskeleita isoäitinä

Äitini jatkoi oman äitinsä perinnettä, omistautui pienille. Se on ollut perheemme kantava voima. Siinä ketjussa haluan itsekin olla vahvana jatkeena.

Koen, että omaa elämää on vielä suuri osa elämättä ja kokematta. Että isoäitiys on vahva osa sitä, mutta on muutakin. Pohdin omaa ajankäyttöäni ja voimavarojani: missä menee hiuksenhieno, mutta oleellinen ero omistautumisen ja uhrautumisen välillä?