Raakel Lignellin kolumni: Aivojen eliksiiri, joka on kaikkien saatavilla – omat silmäni kirkastuvat seitsemän S:n tahdissa

Musiikki on eliksiiriä aivoille. Tutkimusnäyttö on kiistatonta. Musiikki suorastaan voitelee aivoja: aivojen verenkierto ja aineenvaihdunta vilkastuvat ja koko persoonallisuutemme vireytyy. Tarkkaavaisuus paranee ja oppiminen helpottuu, jopa aivojen massa kasvaa.

Sting: Nothing like the Sun-tupla-albumi, julkaistu 1987

Matka nuoruuden kesään

Kun Stevie Wonderin "You are the sunshine of my life" alkaa soida, siirryn hetkessä vuoteen 1980 Italiassa ja interrail-reissun nuorisomajaan, jonka jukeboxissa se soi kymmeniä kertoja päivässä.