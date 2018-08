Raakel Lignellin kolumni: Elämä on pyhää, mutta niin on naisen itsemääräämisoikeuskin

Myös katoliset papit järjestäneet abortteja

Vakaumukseen vetoamiselta pudonnut pohja

Tässä valossa abortin vastustaminen on pelkästään sairasta. Vakaumukseen vetoamiselta on viety pohja aikoja sitten. Vai onko selibaattilupauksen antaneen katolisen papin kalu niin pyhä, että se voitelee raiskattavan ja pyhittää raiskatun elämän täältä ikuisuuteen?

Vain naisen oma tahto merkitsee

En tietenkään tarkoita, että olisi elämässä jokin kohta, joka olisi oikea ja optimaalinen hankkia lapsia. Ensinnäkin lapsia ei hankita, ne saadaan. Lapsi on aina lahja. Koskaan ei ole elämän jokainen osa-alue niin kohdallaan, että kaikki olisi ihanteellista vauvan saapua maailmaan. Aina on keskeneräisyyttä, haasteita, opittavaa. Varsinkin lapsen synnyttyä.

Mutta kukaan ei voi tietää naista itseään paremmin, mikä on oikea ratkaisu hänelle juuri siinä kohdassa elämää. On ainoastaan naisen oma valinta, mitä naisen synnyttimistä menee sisään tai tulee ulos. Siihen ei voi kenelläkään, näennäisesti lupsakalla sedälläkään, olla nokan koputtamista. Naisella on oikeus elää, ilmentää omaa seksuaalisuuttaan ja lisääntyä tai olla lisääntymättä. Eikä tämä tarkoita holtittomuutta tai ehkäisystä piittaamattomuutta. Tarkoitan oikeutta seksuaali-ja lisääntymisterveyteen.

Vahva nainen pelottaa yhä

Naisen vahva libido on aina ollut pelottava asia. Sen sijaan miehen vahva libido on ollut ihastelun tai ainakin hyväntahtoisen naureskelun aihe. Me too-kampanja on antanut tälle asetelmalle kolauksen. Muna pystyssä heiluminen – kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti – ei olekaan enää välttämättä hiljaisesti hyväksyttyä. Teoistaan tai asenteistaan saattaa joutua vastuuseen.