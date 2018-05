Raakel Lignellin kolumni: "Hei hurrit, painukaa sinne, mistä tulittekin!" Tämän keinotekoisen kielimuurin loi koulumaailma

Olemme kaksikielinen perhe, mieheni on ruotsinkielinen, minä suomenkielinen, lapsemme täysin kaksikielisiä. Koulut he kävivät på svenska.

Terho äänekkäin keikuttaja

Ruotsin kieli ja sen asema nousevat säännöllisesti poliittiseksi pelinappulaksi. Viime aikojen äänekkäin keikuttaja on ollut eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho, jonka lempilapsi ”pakkoruotsin” poistaminen on.

Kuntien kiinnostus laihaa

Sampo Terho kutsuu taisteluaan kielten valinnanvapaudeksi. Kielitaitoa kannattaa kehittää ja haalia, sitä ei voi koskaan olla liikaa, mutta Suomi on kaksikielinen maa. Miksi oman maan perustuslaillinen, kielellinen ja kulttuurinen historia on niin vaikea hyväksyä?

"Suomenruotsalaisetkin osasyyllisiä"

Kaksikielisyys valtava rikkaus

Ruotsinkieliset kokevansa olevansa uhattuina

"Opetelkaa ruotsia, juntit"

Ei leikata kulttuurista

Kun Churchilliä kehotettiin leikkaamaan kulttuurista sotatoimien hyväksi, hän vastasi: ”Then what would we be fighting for?”