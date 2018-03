Raakel Lignellin kolumni: Naisille lanseerattu lomasaari iski lapsuuden haavaani – naiset eivät aina ole toisilleen hyväksyviä, kannustavia tai voimaannuttavia

Lapsena olin sorsinnan kohde

Millaisia suomalaisista naisista on kasvamassa?

Helsingin Sanomien tiedeartikkelissa käsiteltiin kuningatarmehiläissyndroomaa. Käsite on ollut psykologiassa 1970-luvulta lähtien. Puhutaan siis naisten harjoittamasta toisten naisten johdonmukaisesta syrjinnästä.

Amerikkalaistutkimuksessa havaittiin, että johtoasemassa olevat naiset suhtautuivat vaativammin ja tylymmin nimenomaan naispuolisiin alaisiinsa. Ja että naiset kokevat asiatonta kohtelua useammin toisilta naisilta kuin miehiltä. Eli naiset ovat tylympiä toisilleen kuin miehille ja kuin miehet naisille. Kuningatarmehiläisen syndrooma on kuitenkin kiistelty ilmiö. Kaikki tutkimukset eivät sitä tue.

Mietin myös, että amerikkalainen nainen on varmasti melko erilainen kuin suomalainen nainen. Haluan uskoa, että suomalainen nainen on useimmiten tervehenkinen ja suoraselkäinen. Tosin ei ehkä kovin kauan. Kasvava sukupolvi on varttunut tv-kanavat vallanneiden tosi-tv-sarjojen äärellä. Näiden sarjojen kantavana teemana ovat häpäisy, nolaus, pettäminen ja juonittelu.