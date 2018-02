Raakel Lignellin kolumni: Perhevapaakeskustelun tuomitseva sävy ärsyttää – varhaiskasvatusko aina parempaa kuin lapsen kotihoito?

Lapsia keskelle lamaa

"Elämäni rikkain vaihe"

Vanhemmuus on vaativin tehtävä elämässä. Kun ajattelen noita intensiivisiä pikkulapsivuosia viiden lapsen kanssa, pidän niitä elämäni rikkaimpana vaiheena. Toki lasten kanssa joutuu tiukoille. Ei olekaan olemassa parempaa mahdollisuutta omalle kasvulle kuin vanhemmuus: on toimittava johdonmukaisesti, kohdattava ja siedettävä oma vajavaisuus, oltava läsnä, nähdä, kuulla ja ymmärtää pientä rajojaan hakevaa yksilöä.

On siedettävä epävarmuutta, elämän ennustamattomuutta ja jossain vaiheessa hyväksyä tosiasia, että vaikka mitä teet tai tekemättä jätät, jokainen lapsi kasvaa nuoreksi ja sitten aikuiseksi ja kulkee oman polkunsa. Siksi koen, että lapsuus on niin arvokas ja varjeltava asia. Se on ohikiitävän nopeasti ohi, eikä koskaan palaa. Minuutit pikkulasten kanssa tuntuivat välillä loputtoman pitkiltä, mutta vuodet lyhyiltä.

Perhe päättää lastenhoidostaan

Poliitikkojen tehtävä on rakentaa oikeudenmukaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa on turvallista kasvattaa lapsiaan. Kasvattamista lapset nimittäin tarvitsevat, jos se joltain on sattunut unohtumaan. Vanhemmilla on siitä päävastuu, varhaiskasvatus tulee mukaan tärkeänä tukena. Mutta perheillä on oltava valinnanvapaus: kuka, milloin ja kuinka kauan hoitaa lasta kotona ja koska on perheelle sopivinta, että lapsi siirtyy päivähoidon pariin.