Raakel Lignellin kolumni: Tuleeko sotesta terveysinkvisitio?

THL:ssä luodaan järjestelmää, joka laskee jokaiselle kansalaiselle kapitaatiomaksun . Se on hinta, jonka Kela maakunnan rahoilla maksaa kansalaista hoitavalle sote-keskukselle sen jälkeen, kun kansalainen on listautunut sote-keskuksen asiakkaaksi. Tämä hinta perustuu asiakkaan henkilökohtaisiin tausta- ja riskitekijöihin. Eli pyritään mahdollisimman tarkkaan ennakoimaan jokaisen riskiä sairastua ja aiheuttaa kuluja.

Mutta kauanko tarvitsee odottaa, että kun moinen rekisteri ja pisteytysjärjestelmä on luotu, keksitään syy hyödyntää sitä kulujen karsinnassa? Ensimmäisenä varmaan leikataan elintapasairauksien hoitoa. Olisihan se kätevää, kun diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, nivelvaivat ja osa syövistäkin voitaisiin panna kansalaisten omaan piikkiin. Ihan oma syy. Ehkä pian isoveli asentaa jokaiselle askel- ja sykemittarit, jotka vielä kuvaavat kaiken suuhun pistetyn ja aijai, jos lasissa onkin rasvattoman maidon sijasta kevytmaitoa ja askeleita ei kerrykään yhtenä päivänä 10 000 ja vyötärönmittakin hipoo 90cm:n parempaa puolta, niin lälläslää, maksapa itse hoitosi, sinä laiskimus!

Masennuksen hoito olisi myös karsittavien listalla heti kärkipäässä. Lenkille vain, niin piristyy. Kun nykytietämyksen mukaan myös köyhyys ja pitkään jatkunut niukkuus aiheuttaa masennusta vastaavan toivottomuuden ilmapiirin ja vie voimat sekä aloitekyvyn, on köyhienkin hoito kannattamatonta ja turhaa. Kuolkoon pois. Eihän ne viitsi edes kotejaan kunnolla siivota eikä pukeutua siististi. Metsien marjat ja sienet eivät kelpaa ilmaiseksikaan. Tupakkaan laittavat vähätkin rahansa.

Ehkä voidaan saman tien sopia, ettei oteta todesta uusinta tutkimustietoa, jonka mukaan jo kahden minuutin liikkumisella on merkittäviä terveysvaikutuksia, etenkin liikkumattomille kansalaisille. Tutkimuksen mukaan arjen hyötyliikunta on todella oleellista terveydelle, jokainen askel on hyväksi, pienet pätkät siellä täällä pitkin päivää.