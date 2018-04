"Rahanturvaajaksi" siirtyvä Merja Ylä-Anttila toivoo Yleltä lisää avoimuutta ja voitonnälkää

Kaupallisen median konkarin Merja Ylä-Anttilan tärkein tehtävä on syyskuusta alkaen Yleisradion rahoituksen turvaaminen. Ylä-Anttilan on onnistuttava vakuuttamaan poliitikot ja kansa siitä, että Ylen liki puolen miljardin euron verorahoitteinen budjetti on perusteltu.

Ylä-Anttilan mukaan Ylen legitimiteetti eli hyväksyttävyys vaatii tekojen lisäksi onnistunutta viestintää.

– Julkisen palvelun tehtävät on hoidettava hyvin. Monta kertaa ajatellaan, että se on vain uutistoimintaa, mutta Yleisradiolla on valtava määrä muitakin tehtäviä. Sen kertomisessa voisi olla vielä avoimempi ja napakampikin, Ylä-Anttila sanoo MTV:n Uutisextra-ohjelmassa.

“Sisältöjen jakamisessa paljonkin tehtävissä”

Ylen rahoitusta on jo alettu aiempaa voimakkaammin ohjata yhteistyöhön kaupallisten toimijoiden kanssa. Tätä on edellyttänyt Ylen rahoituksesta päättävä eduskunta, ja tätä kehitystä aikoo edistää myös uusi toimitusjohtaja.

– Hyvää yhteistyötä on jo tehty esimerkiksi erilaisten urheiluoikeuksien jakamisen suhteen, ja se on varmasti yksi alue, jossa voidaan jatkaa. Lisäksi alustojen ja sisältöjen jakamisessa on paljonkin tehtävissä, Ylä-Anttila arvioi.

Yhteistyön muodot tarkentuvat myöhemmin, mutta Ylä-Anttilan pääviesti on selvä: siltojen rakentaminen on juuri nyt erittäin tärkeää sekä kaupallisen median että Ylen itsensä kannalta.

– Muuten oma sanavapautemme ja oma äänemme uhkaa jäädä isojen, ylikansallisten yhtiöiden jalkoihin. Jos kaikki rahat valuvat rapakon taakse, niin eihän se tiedä hyvää suomalaiselle medialle miltään osin.



Ylelle ketteryyttä ja voitonnälkää



MTV Uutisissa vuodesta 1982 työskennellyt ja vastaavaksi päätoimittajaksi vuonna 2001 noussut Ylä-Anttila on nähnyt kaupallisen median huippuvuodet ja viime vuosien vaikeudet, jolloin kaupallisten tv-uutisten jatko on ollut vaakalaudalla.



– Se on ollut tietyllä tavalla jopa eloonjäämistaistelua. Itselläni on ollut isona motiivina se, että Suomi tarvitsee Yleisradiolle vahvan kilpailijan ja kirittäjän. Sen puolesta täällä on tehty töitä, Ylä-Anttila sanoo.



Nyt kaupallisen median tilanne näyttää Ylä-Anttilan mukaan paremmalta kuin vuosiin, ja tv-uutisissa kilpailuasetelma Ylen ja MTV Uutisten välillä jatkuu.