Rahtialuksen vuoto pidetään hallinnassa pumppujen avulla Suomenlahdella

Jäänmurtaja Nordica avustaa Suomenlahdella Panaman lipun alla seilaava rahtialusta joka on saanut vuodon Suursaaren länsipuolella torstaina 8. maaliskuuta 2018. . Aluksen konehuoneessa on noin viisi metriä vettä, mutta aluksella ei ole välitöntä uppoamisvaaraa ja tilanne aluksella on vakaa. Laivalla olevat eivät ole Merivartioston mukaan välittömässä varassa. Handout