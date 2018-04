Raivaus jatkuu Mäntyharjun onnettomuuspaikalla – Liikennevirasto toiveikas aamujunien kulun suhteen

Liikennepäällikkö Timo Hämäläinen Liikenneviraston Ratahallintokeskuksesta sanoi aamukuudelta olevansa toiveikas, että rata olisi käytössä jo kello 9.40, jolloin aamun ensimmäisen poikki olevaa rataosuutta käyttävän junan on määrä lähteä Kouvolasta.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan vaunuletkan vaurioitta säilyneet vaunut on saatu siirrettyä pois onnettomuuspaikalta. Pelastuslaitos tyhjentää yön aikana vuotanutta vaunua ja sen viereistä vaunua, joka on myös vaurioitunut, mutta jonka säiliö on onneksi ehjä.