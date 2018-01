Raju myräkkä pyyhkii Suomen yli: Ajokeli surkea, sähkökatkot mahdollisia – Pekka Pouta: "Talven huonoin päivä"

– Kyllä tämä on Suomen laajuisesti talven huonoin päivä ajokelin kannalta. Huono sää iskee koko maahan, Pouta toteaa.

Ajokelistä vaarallisen tekee ilman lauhtuminen sekä lumisade, jonka lisäksi luvassa on myös jäätäviä sateita.

– Pahin asia on nimenomaan lauhtuminen ja lumisade. Pyry tulee olemaan erittäin sakeaa, ei mitään kevyttä pakkaslumisadetta. Päivän mittaa lumisade muuttuu yhä sakeammaksi ja märemmäksi. Iltapäivällä lumisade muuttuu vedeksi ennen sen loppumista länsirannikolla.

"Se on jo päällä"

Lumisade on jo iskenyt eteläiseen ja läntiseen Suomeen, pohjoisessa lumipyryä saadaan hieman myöhemmin.

– Se on jo päällä. Tällä hetkellä lännessä sataa sankasti. Pääkaupunkiseudulla lumipyry on myös alkanut. Maan itä- ja keskiosassa lumisade on hieman heikompaa.