Rakenteilla ollut teollisuusrakennus roihusi Kirkkonummella – mittavat aineelliset vahingot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen päivystävän palomestarin Raimo Rasijeff mukaan on syytä epäillä, ettei rakenteilla ollut teollisuusrakennus ole syttynyt tuleen itsestään.

– Kyseessä on paikallisten mukaan noin 15 vuotta rakenteilla ollut harkoista tehtävä teollisuusrakennus. Kun on tämmöinen rakennus kyseessä, niin ei se ole itsestään syttynyt. Ennen palon syttymistä paikalla on ollut nuorisoa, Rasijeff kertoo.