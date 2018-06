Ränsistynyt autiotalo riivaa naapurustoa Helsingissä – video paljastaa lohduttomuuden, naapuri pelkää lasten puolesta: "Voi käydä pahasti"

Katso videolta lohduton näky ränsistyneestä autiotalosta!

– On ollut kaikenlaista ongelmaa talon omistajan kanssa ja hänellä kiistoja naapureiden kanssa. Tällä hetkellä talo on ihan purkukuntoinen, naapuri kertoo.

Autiotalon naapurin mukaan talo on ollut nyt muutaman vuoden asumattomana. Se on ränsistynyt ja lapset ja nuoret ovat tuhonneet sitä.



– Lapset ovat käyneet alueella ja rikkoneet ikkunoita. Siitä on tullut seikkailupaikka. Tontilla on lasinsirpaleita, teräsrautoja ja kuoppia, joten se on hyvin vaarallinen. Lapsilta pitäisi olla pääsy estetty sinne, voi käydä pahastikin, naapuri miettii.



Suurin osa ikkunoista rikottu

Tontille menevä tie on kasvanut umpeen ja tien alkupäässä on vanhoja autonromuja sekä kaivinkone esteenä, ettei tontille pääsisi. Pitkän heinikon keskelle on kuitenkin tallautunut polku, joka johdattelee ränsistyneelle talolle.

Suurin osa talon ikkunoista on rikottu, omakotitalon ympäristö on kaivettu auki kaivinkoneella ja alueella on paljon roskia sekä rakennusmateriaaleja ja -jätettä.

– Jokainen naapuri toivoo, että paikat olisivat kunnossa ja asiallisesti, naapuri huokaa.

Kaupunki määrännyt uhkasakon

Helsingin kaupungin rakennusvalvonnan rakenneyksikön päällikkö Risto Levannolle tapaus on tuttu. Hän kertoo, että kyseessä on vanhemman talon laajennusprojeki, mutta rakennustyömaa on jäänyt kesken.



Kaupunki on tuominnut talon omistajalle yli 20 000 euron uhkasakon viime kesänä rakennustyömaan loppuun saattamiseksi, mutta sakko ei ole tepsinyt: talo ränsistyy ränsistymistään.

– Jos henkilö haluaa olla maksamatta uhkasakkoja, ne menevät ulosottoon ja tontti luultavasti menee lunastettavaksi jossain vaiheessa, tai ulosotto otetaan muusta henkilön omaisuudesta, Levanto toteaa MTV Uutisille.



Levannon mukaan tällaiset tapaukset ovat yleensä pitkiä, eikä nopeita keinoja asian hoitamiseen ole.

– Yleensä tällaiset päättyvät siihen, että henkilö myy tontin pois ja toteaa, ettei ole järkeä maksaa pariakymmentä tonnia vuodessa sakkoja. Mutta valitettavan pitkiä prosesseja nämä ovat, ja ymmärrän hyvin, jos naapurusto ei ole ilahtunut asiasta.



Myös talon omistajalla on oikeusturva

Levanto huomauttaa, että myös talon omistajalla on oikeusturva: hänellä on naapureiden tavoin oikeus tulla kuulluksi ja antaa vastineita.



– Lisäksi kaikissa lupa- ja ympäristöjaoston asioissa ja päätöksissä on valitusoikeus, sehän pitkittää osaltaan asioita, mikäli valitetaan.



Levannon mukaan Helsingin seudulla on myös muita vastaavia tapauksia, mutta harvemmin tapaukset venyvät näin pitkiksi.

– Ei ole ainutlaatuinen tapaus, mutta poikkeuksellinen, että menee uhkasakkoon saakka.



Talon omistaja vahvistaa

Tontin omistaja vahvistaa aiemmin tapauksesta kertoneelle Helsingin Uutisille, ettei hän ole tehnyt vaadittuja korjauksia.



– Ei ole, koska luovuin rakennushankkeesta jo rakennusluvan voimassaoloaikana ennen vuotta 2007 monien inhimillisten syiden vuoksi. Tällä hetkellä katson minulle kannattavimmaksi myydä kiinteistö, omistaja kommentoi lehdelle.