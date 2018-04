Rauman ruokapalvelujohtaja sämpylä- ja puurokohusta: Lapset saavat yhä leipoa

"Kyse on vain litran ylijäämäpuurosta"

Vainio tähdentää, että vain sellaista ylijäämäpuuroa ei käytetä sämpylöiden leivontaan, joka on jo ollut tarjolla osastoilla ja lapsiryhmissä ja palautunut keittiöön. Toisaalta kyse on hänen mukaansa yhteensä vain vajaan litran ylijäämäpuurosta, jota on käytetty noin sadalle lapselle valmistettavassa sämpylätaikinassa.

– Olemme kehittäneet tuotantoamme sellaiseksi, että nykyisin hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Periaatteemme on minimoida syntyvä ylijäämäruoka ja käyttää mahdollisimman hyvin kaikki se mikä on hyödynnettävissä elintarviketurvallisuutta vaarantamatta.

Ihmettelee kierroksia

– Niiden mukaan elintarvikkeet pitää tuottaa ja käsitellä siten, että niiden turvallisuus voidaan taata ja että toiminta täyttää lainsäädännön vaatimukset. Jos esimerkiksi ylimääräpuuro on sellaista, että sitä ei voi enää käyttää – vaikkapa lapset ovat sen kanssa häärineet – se pannaan pois. Jos se on jäänyt meidän keittiöllemme, eli on vain tehty sitä liikaa, se on käyttökelpoista.