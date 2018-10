Ravintolaruokailu arkipäiväistyy – Salaattiaseman toimitusjohtaja: "Meillä on asiakkaita, jotka käyvät lounaalla ja uudestaan illalla"

– Täällä käy tosi paljon ihmisiä marketissa ostoksilla. Sitä kautta olemme saaneet asiakkaita. Kaupassa syntyy hävikkiä ja me voimme omalta osaltamme hyödyntää sitä. Tiedämme huomattavasti aikaisemmin ennen kuin siitä tulee hävikkiä. Tilanteesta hyötyvät kaikki.

Matti Jämsenin ravintola on rinnakkain marketin kanssa.

Jämsen on yksi "Ulkona syömisen tulevaisuus"-tutkimukseen osallistuneesta kymmenestä ravintola-alan vaikuttajasta. Lisäksi tutkimukseen saatiin vastauksia yli viidestäsadasta ravintolasta ympäri maata.

Useampi ravintolavierailu päivässä



Tutkimuksen mukaan nähtävissä on ravintolaruokailun arkipäiväistyminen. Kauppakeskus Forumissa Salaattiasema -ravintolassa syömässä on Essi Järvinen.

– Juuri näin lounasaikaan on kyllä tosi kiva käydä keskustan eri paikoissa syömässä. Melkein aina tulee syötyä jotain uutta, Järvinen sanoo.

Essi Järvinen kertoo, että ei juurikaan käy iltaisin ulkona syömässä. Lounaan kanssa on toisin.

– Meillä on asiakkaita, jotka käyvät sekä lounaalla että illalla. Ihmiset ovat niin kiireisiä. Meillä käy asiakkaina paljon naisia, mutta myös yllättävän paljon ravintotietoisia miehiä, Salaattiaseman toimitusjohtaja Riikka Wirta kertoo.

Ensimmäinen Salaattiasema perustettiin pari vuotta sitten. Nyt ravintoloita on yhdeksän, toimitusjohtaja Riikka Wirta kertoo.

– Asiakkaiden ei tarvitse kysyä, onko meillä E-koodeja tai muita salaisia ainesosia. Heidän ei tarvitse kysyä, onko niitä, kun meillä ei ole mitään sellaista. Se on monelle tosi tärkeätä, että he saavat sitä, mitä me sanomme heidän saavan.