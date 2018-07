Reiviteltta, kiipeilyseinä ja 20 kuutiota juomavettä päivässä – tällaista on partioleireillä nykyään!

Tänne on kokoontunut yhteensä 5600 partiolaista pääkaupunkiseudun alueelta viettämään kautta aikain suurinta piirileiriä, mitä Suomessa on koskaan järjestetty.

Kliffa2018-piirileiri on onnistunut kaksinkertaistamaan osallistujamääränsä kaikkiin muihin piirileireihin verrattuna, ja leirille varattu taloudellinen budjettikin ylittää miljoona euroa.

45 hehtaarin metsäalueelle levittynyt leiri on viikkojen raadannan lopputulos. Aivan sen sydämessä toimii piirileirin hermokeskus, josta löytyy esimerkiksi erätarvikekauppa, kahviloita, ravintola ja yhteisiä oleskelupaikkoja.

Jäätelöä saa, jos jaksaa jonottaa monta sataa metriä

Tämä leiri eroaa monella tapaa siitä, mitä partioleiriltä ehkä odottaisi. Täällä sometiimiin on värvätty enemmän ihmisiä kuin koko muonituspuolen osastolle ja puhelimille on useita latauspisteitä.

Koska helle on kurittanut Suomea nyt jo useamman viikon, on tähän varauduttu myös leirillä. Vettä kuluu päivässä 22 kuutiota ja vesihanoja alueella on 50.