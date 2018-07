Repoveden riippusillan kuntotarkistuksia ei ole tehty 10 vuoteen – Kouvolan kaupunki ja Metsähallitus erimielisiä kumpi on vastuussa

Kouvolan rakennusvalvontajohtaja Tapani Ryynänen kertoo, että tieto sopimuksesta tuli kaupungille yllätyksenä. Ryynänen katsoo, että sopimus on outo ja ristiriidassa lain kanssa.

– Sopimuksen on tehnyt Metsähallituksen kanssa vanha Valkealan kunta. Kouvola ja Valkealahan yhdistyivät vasta vuonna 2009. Tämä sopimus on vastoin jo silloin voimassa ollutta maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakennusten ja rakenteiden omistajilla on vastuu niiden kunnossapidosta. Meillä ei ollut tiedossa, että tuollainen sopimus oli joskus Valkealan kunnan kanssa tehty, Ryynänen sanoo.