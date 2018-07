Riippusillan vaijerin pettämisen ei haluta toistuvan: Turvaohjeet uudistetaan

– Reitit ovat luontopalveluita, ja luontopalvelut on määritelty niiksi palveluiksi, joista kuluttajaturvallisuuslain mukaan täytyy turvallisuusasiakirja tehdä, kertoo Tukesin vastaava ryhmäpäällikkö Mervi Murtonen.

– Luontopalveluita on hyvin eri tasoisia. Kaupungeissa voi olla hyvin helppokulkuisia kävelyreittejä, joissa ei juuri riskejä ole. Kansallispuistoissa on kuitenkin hyvinkin vaativia reittejä, joissa on aika paljonkin riskejä, esimerkiksi jyrkänteitä tai putoamisvaaroja, Murtonen sanoo.