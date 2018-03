"Risumieskohu" piinasi Jormaa kuolemaan asti – nyt Eetu, 24, hakee oikeutta isosedälleen ja kaikille nettikiusatuille

Kohuvideon kuvaajakin sai osansa huomiosta Käräjäoikeuden käsittelyssä kohutun videon kuvannut ja verkossa julkaissut mies kertoi, että hänkin joutui epätoivotun huomion kohteeksi videon myötä. Syynä oli Hirvosen kokema kärsimys, jonka ihmiset katsoivat kuvaajan syyksi. – Minun ei ollut tarkoitus loukata tai vahingoittaa häntä, mies kertoi oikeudessa tuomion mukaan. Hän myös kertoi poistaneensa videon huomattuaan, että sen suosio lähti käsistä, mutta tuolloin oli jo liian myöhästä. Ansaintatarkoituksia miehellä ei videon julkaisussa ollut. Uhattiin ja haukuttiin murhaajaksi Hirvosen kuoleman jälkeen alettiin kuvaajan tietoja levitellä verkossa. Kertoi saaneensa tekstiviestejä, puheluita ja yksityisviestejä, joista osa oli uhkaavia. Roskia heiteltiin hänen pihalleen ja vanhimmalle pojalle huudettiin koulussa "murhaajan poika". – Netissä vastaajaa on vihamielisten viestien lisäksi uhattu väkivallalla, hänen koiransa on uhattu myrkyttää, vastaajan omia, avopuolison ja avopuolison alaikäisen lasten henkilö- ja yhteystietoja on levitetty ja ammatti- ja yritystoimintaa kyseenalaistettu, hänen vastauksessaan syytteisiin kerrotaan.