Robin Lardot syytteestään: "Olen todella yllättynyt" – sisäministeriö harkitsee KRP-päällikön hyllyttämistä

Sisäministerin mukaan oleellista on nyt, ettei poliisin johtaminen vaarannu hetkeksikään. Yleisön on voitava luottaa siihen, että poliisi pystyy toimimaan, ja siihen, ettei virassa oleminen estä oikeuden ja syyttäjän työskentelyä.

Mykkänen: Luottamus lunastettava takaisin

Mykkäsen mukaan on hyvä, että asiaa nyt tutkitaan.

Mykkänen sanoo, että luottamus poliisiin on toistaiseksi pysynyt mittausten mukaan hyvällä tasolla. Tämä on hänen mukaansa pystyttävä lunastamaan takaisin poliisissa. Yksi osa on se, että asiat käsitellään oikeuslaitoksessa avoimesti.