Robotit uhkaavat useita ammatteja, alanvaihtajien osuus kasvaa: "Osa ihmisistä voi pudota kuoppaan jo nyt"

Nykyteknologia muuttaa nykyisten ammattien työnkuvaa ja on arvioitu, että teknologia saattaa korvata jopa puolet nyt olemassa olevista työpaikoista.

– Viime vuosina on käyty aktiivista keskustelua tästä, paljonko työpaikoista katoaa robotisaation vuoksi. Fakta on, että kukaan ei tiedä varmasti. Nyt tästä alkaa olla dataa, esimerkkinä Me-säätiön uusi työkalu, tutkija Mikko Annala kertoo.

Me-säätiö on kehittänyt ammattityökalun, jonka avulla työmarkkinoiden ennusteita voi tarkastella . Työkalu näyttää, miltä aloilta poistuu väkeä ja mihin sekä mille aloille työllistyy ja mille ei. Katsella voi myös aloja, joiden taidoilla pärjää lähitulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammattien murroksesta on jo merkkejä



Tällä hetkellä työllisyys on hyvää esimerkiksi juristien ja lääkärien sekä pelastusalan ammattilaisten, kuten poliisien ja palomiesten keskuudessa . Huonosti työllistytään esimerkiksi kulttuurialalla. Lisäksi tekniikan alalla koulutus raahaa markkinoiden perässä: koulutus tähtää tehtäviin, joiden osuus on kääntynyt laskuun.

Annala kertoo, että työmarkkinoiden murroksesta on nähtävissä enteitä jo nyt.

– Rutiininomaiset toimistotehtävät pienentyvät tällä hetkellä. On tärkeää huomioida, että osa ihmisistä voi pudota kuoppaan jo nyt ja nyt on aika katsoa, että miten se on ehkäistävissä, Annala luonnehtii.