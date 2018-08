Robottien piti pysäköidä autoja kahdessa paikassa Lahdessa – vuosien jälkeen käteen jää vain yksi talo, suuri lasku sekä paha mieli

"Liian hidas ruuhka-aikoina"

Tavoitteena on kuitenkin saada parkki käyttöön syksyn aikana.

– BW Towerin robottiparkki oli suunniteltu liityntäpysäköinniksi Lahdesta muualle töihin meneville. Ruuhka-aikoina robottiparkki ei kuitenkaan toimi riittävän nopeasti ja ihmiset joutuvat odottamaan liian kauan, mitä ei saisi tapahtua silloin, kun on kiire junaan, kertoo hankekehityspäällikkö Jukka Pohjola YIT Talo Oy:stä.

Sopimus puretaan

– Harmittaahan tämä hirveästi. Robottiparkkiratkaisu on innovatiivinen, houkuttava ja nykyaikainen ratkaisu, Pohjola avaa tuntemuksiaan lopputuloksesta.

– Nopeusarviointi ja rakennelman mitoitus eivät ole vastanneet todellista tarvetta. Toimittaja on myynyt sellaista, mikä ei toimi riittävän hyvin. Nämä olivat Leanparkille pilottihankkeita, ja olisi mielestäni vaatinut enemmän testausta ja kehittämistä ennen kuin yritys lähti markkinoimaan tuotetta.

Lahdessa ja sosiaalisessa mediassa on liikkunut huhuja, joiden mukaan robottiparkin ongelmat aiheutuvat junaradan läheisyydestä. On epäilty, että painavien junakuljetusten aiheuttama tärinä olisi vaikuttanut mekaniikkaan niin, että laitteet olisivat jumiutuneet jatkuvasti.

Välit kuitenkin kunnossa

– Jälkikäteen ajatellen robottiparkki BW Towerissa olisi pitänyt toteuttaa kuudella hissillä, kun nyt sinne rakennettiin vain kolme hissiä. Kun kyseessä on vielä parkki, johon tulee lyhyen ajan sisällä paljon autoja ja pysäköinnin käyttö on vain lyhytkestoista, tietenkin toiminta hidastuu vähäisemmällä hissimäärällä.

– Siihen on varmasti kummallakin osapuolella ollut syynsä.

Yrityksen hallitus on vaihtunut sopimusajoista, ja uusi puheenjohtaja Törnkvist kertoo YIT:n ja Leanparkin välien olevan kaikesta huolimatta kunnossa.

Ihanteellinen pitkäkestoiselle pysäköinnille

Robottiparkin peruuntumisella on ollut taloudellisia haittavaikutuksia molemmille yrityksille. Törnkvist kertoo Leanparkin olevan tällä hetkellä "huonossa jamassa", mutta uusia mahdollisuuksia ja sopimuksia suunnitellaan parhaillaan.

Lahden keskustassa oleva robottiparkki avautuu näillä näkymin käyttöön juuri sen ansiosta, että käyttö on erilaista kuin liityntäpysäköinnissä.

– Käyttäjäkunta on rakennuksen asukkaat ja liiketilojen käyttäjät, moduuleja on enemmän ja käyttötarve on suhteellisen tasaista, kertoo Pohjola.