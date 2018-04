Rokotevastaisuus leviää Euroopassa – seurauksena rokkotautien ja hinkuyskän yleistyminen myös turistikohteissa

Tuhkarokko oireilee ihottumana Tuhkarokko on paramyksoviruksen aiheuttama herkästi tarttuva yleisinfektio. Se tarttuu kosketus- ja pisaratartuntana ja ilmateitse.

Tuhkarokkoon sairastuneella on ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma kestää runsaan viikon.

Aikuisiällä sairastettuna ja niillä, joilla on vastustuskykyä heikentävä sairaus tai lääkitys, tauti voi olla hengenvaarallinen. Tuhkarokon sairastaminen heikentää elimistön puolustuskykyä muita tauteja vastaan viikosta jopa yli kahteen vuoteen.

Tuhkarokkoon liittyvä enkefaliitti eli aivotulehdus on harvinainen komplikaatio. Vihurirokko voi vaurioittaa sikiötä Vihurirokko on rubellaviruksen aiheuttama rokkotauti. Se tarttuu pisaratartuntana. Oireet ovat lievän flunssan kaltaisia ja myös ihottumaa esiintyy. Ihottuma alkaa usein kasvoista ja leviää koko vartalolle. Jälkitautina esiintyy niveloireita. Harvinainen jälkitauti on muun muassa aivotulehdus.

Raskauden aikana sairastettu vihurirokko voi vaurioittaa sikiötä aiheuttamalla muun muassa kuulovaurion, sydänvian, näkö- tai kehitysvammaisuutta. (Lähde: THL)