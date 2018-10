Roosa nauhan takia irtisanottu Patrik saanut paljon tukea ja hakee pian uusia töitä: "Hymy huulilla mennään eteenpäin"

"Yritys olisi saanut positiivista näkyvyyttä"

– Kuitenkin syöpä koskee niin monia ihmisiä nykypäivänä. Minun työpisteelläni on monia muitakin, jotka haluaisivat käyttää tätä nauhaa nyt, kun kampanja on meneillään. Meidän työnantajammehan tukee kyseistä kampanjaa, mutta on vaikea ymmärtää, miksi työntekijät eivät saa käyttää tätä kampanjanauhaa, Patrik Ihmettelee.

"Ensi vuonna haen opiskelemaan"

Nuoreksi 22-vuotiaaksi Patrik on harvinaisen rohkea ja periksiantamaton. Hänelle syöpätutkimuksen ja hoidon tukeminen on sydämenasia, sillä omasta suvusta löytyy runsaasti syöpään sairastuneita. Patrikin äidinäiti on kuollut syöpään, samoin oma äiti on sairastunut ja selättänyt syövän.