Roosa nauhan vuoksi potkut saaneen Patrikin Tarja-äiti ylpeä pojastaan: "Tämä saattaa kirkastaa hänen polkuaan"

"Olen itsekin ollut hänestä yllättynyt"

– Vaikka hän on hyvin reipas, uskon että tällainen on kenelle tahansa henkisesti rankkaa. Kyllähän hän varmasti jossakin vaiheessa haluaa pysähtyä ja miettiä, että mitä tässä oikeasti tarkalleen ottaen tapahtui, Tarja uskoo.

– Hän on mielestäni käsitellyt asiaa todella aikuismaisesti, eikä ole sanonut työnantajastaan mitään pahaa. Hän on vain tuonut esiin sitä, mitä positiivista tästä Roosa nauhan käytöstä voisi työnantajalle seurata.

"Voi kirkastaakin hänen tulevaa polkuaan"

Leppästen suvulla on rankka syöpätausta, sillä Tarja itse on kokenut rintasyövän kahdesti, ja leikkauksia on tehty useita. Hän on kuitenkin selvinnyt sairaudesta. Patrikin mummi ja monet mummin siskot ovat kuolleet syöpään.