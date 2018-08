Rottahavaintoja on tehty runsaasti – ongelmapaikkoja taloyhtiöiden jäteasemat: "On ollut leutoja talvia ja ravintoa saatavilla"

Rottahavaintoja on kesän aikana tehty Helsingissä runsaasti.

Tuholaistorjujien mukaan kesä on havaintojen osalta aktiivista aikaa, sillä sekä rotat että ihmiset ovat enemmän liikkeellä.

Ihmisiltä jälkeen jääneet jätteet ja ruuantähteet houkuttelevat rottia pois piiloistaan. Myös leuto talvi on saattanut kasvattaa rottakantaa.

– Rottia on ollut aina, mutta niiden määrä on lisääntynyt ongelmakohteissa. On ollut ravintoa saatavilla sekä leutoja talvia ja ihmiset ovat voineet käsitellä jätteitä huolimattomasti, Anticimexin toimitusjohtaja Jussi Ylinen sanoo.