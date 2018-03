Rovaniemeläisestä kehitysvammaisten hoitokodista tehtiin kantelu Valviralle – omaisten mukaan asukkailla turvaton olo

Omaisten mielestä hoitokodissa on ollut liian vähän perehdytettyjä hoitotyöntekijöitä suhteessa asiakkaiden tarpeisiin, mikä on luonut turvattomuuden tunnetta nuorille asiakkaille. Lisäksi Kevätportissa on käytetty paljon keikkatyöntekijöitä, ja henkilöstövaihtuvuus on ollut suurta.