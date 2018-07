Rovaniemen onnettomuuskone oli koelennolla ollut prototyyppi

Koneen kuomu aukesi

Kone tuhoutui täysin

Tulipalon syttymissyytä Atol ei vielä tiedä, eikä sitä välttämättä saadakaan varmuudella selville, sillä kone tuhoutui palossa täysin. Valistunut arvaus on, että kun kone on laskun jälkeen kallistunut vasemmalle, polttoainesäiliön kiinnitys on pettänyt ja polttoainetta on päässyt purskahtamaan ulos.