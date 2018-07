Ruokaa bioreaktorista, vaatteita puusta – tulevaisuuden tuotteita esiteltiin näyttelyssä

Tulevaisuuden materiaaleja ja tuotteita on esillä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n näyttelyssä vanhassa öljysäiliössä Helsingin Kruunuvuorenrannassa.

Polkupyörän runko koivuviilusta, mekko kierrätyskuidusta, sisustusmateriaaleja selluloosasta. Uudenlaisia ympäristöystävällisiä ratkaisuja kehitetään nyt vauhdilla. Muovia korvaavia pakkausmateriaaleja on jo käytössä ja uusia syntyy.

– Kaikissa näissä oikeastaan ajatus on se, että päästäisiin niin tehokkaaseen tuotantoon näiden materiaalien kanssa, että voidaan oikeasti kilpailla muovin kanssa, toteaa VTT:n tutkimusprofessori Ali Harlin.

Selluloosasta polyesterin korvaaja

– Selluloosa on maailman yleisin polymeeri. Se on uusiutuva, se on kierrätettävä, mutta myös biohajoava, luettelee Harlin.