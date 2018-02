Ruokasen kolumni: Toisipa ruma kohu Brother Christmasista meille lisää sääntöjä – oikeasti!

Suuri osa liikasääntelyyn kohdistuvasta kritiikistä kohdistuu alkoholiin ja sen anniskeluun, mutta muuallakin lienee ylimääräistä harrastetta. Sitten on alueita, joissa yhteiskunnan sääntely pettää täysin.



Hyvä esimerkki on keräysvarojen käyttö.



Nyt pikainen huomautus, ennen kuin joku siellä ryhtyy riehumaan: en väitä, että Brother Christmas -yhdistys olisi syyllistynyt yhtään mihinkään. Minulla ei ole mitään syytä väittää.



Kiistatonta on, että Brother Christmas -yhdistyksen varainkäyttö on herättänyt kysymyksiä, joihin on ilmeisesti tulossa vastauksia.



Kerrataan hieman.



Tilinpäätös ja toimintakertomus nyt julki

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että kaksi Brother Christmasin apua nauttinutta on esittänyt voimakasta kritiikkiä siitä, millä tavoin yhdistys on avustuksia jakanut. Apua saaneiden mukaan yhdistys on kerännyt heidän auttamisekseen paljon enemmän rahaa kuin he ovat saaneet.



Samassa jutussa yksi Brother Christmasin kanssa yhteistyötä tehnyt taho kertoi myös kummallisuuksista.



HS on yrittänyt saada kysymyksiinsä vastauksia Brother Christmasilta eli Ari Koposelta. Lehden mukaan menestys on ollut heikkoa. Koponen on torjunut kysymykset, nauranut niille ja aluksi jopa kieltäytynyt kertomasta, keitä kuuluu yhdistyksen hallitukseen.



Asioihin on nyt saatu hieman selvyyttä. Yhdistys on julkaissut tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa viime vuodelta.



Niistä selviää muun muassa se, että yhdistyksen tuotot viime vuonna olivat 962 994,72 euroa. Menoja oli 989 927,95 euroa. Yhdistyksen tilikausi osoitti siis pientä alijäämää.



Yhdistys on toimintakertomuksensa mukaan avustanut noin 7000 kohdetta.



Muuta raporteista ei juuri käykään ilmi.



Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat Ari Koponen, hänen vaimonsa ja kolmas jäsen, joka HS:n mukaan on Koposen ystävä. Hallituksen kolmas jäsen kertoi HS:lle, että yhdistyksen rahankäyttö on täysin Koposen käsissä.



Yhdistys voi käyttää rahansa miten itse haluaa

Ja nyt tulemme siihen sääntelyn puutteeseen. Kun yhdistys huolehtii lakisääteisistä velvoitteista eli lähinnä palkkojen sivukuluista ja mahdollisen myyntitoiminnan mahdollisista arvonlisäveroista, se voi käyttää rahansa ihan miten se itse haluaa.



Varainkäyttöä valvoo vain yhdistyksen vuosikokous, joka joko antaa tai ei anna hallitukselle tili- ja vastuuvapautta.



En tiedä, montako jäsentä Brother Christmas -yhdistykseen kuuluu. Yhdistyksen toiminnasta syntyy mielikuva, että kaikki toiminta on Ari Koposen pyörittämää. On mahdollista, että yhdistyksessä ei juuri muita aktiivijäseniä ole kuin hallituksen jäsenet.



Tällainen asetelma luo mahdollisuuden epäilyksille. Fiksu yhdistys kutsuisi toimintaan mukaan ja hallitukseen ns. riippumattomia tahoja, jotka osaltaan valvoisivat varainkäyttöä. Yhdistys voisi toki nimittää riippumattoman valvontaelimenkin, jonka jäsenten ei tarvitsisi kuulua yhdistykseen ollenkaan. Tämä auttaisi.



Varotoimilla pysyisivät enimmät epäluulot loitolla



Kun varsinainen toiminta vie kaiken ajan, voi käydä niinkin, että epäluulojen ennaltaehkäisy unohtuu. Siksi siihen pitäisi saada kunnon säännöt.



Varainkeräysluvan ehtona pitäisi olla jonkinlainen riippumaton varainkäytön valvonta. Jottei ammuttaisi tykillä kärpäsiä, valvontaelintä voisi ehkä edellyttää vasta, kun varainkeräys nousee vuodessa yli ...no sanotaan vaikka 30 000 euron.



Varoja keräävältä yhdistykseltä voisi myös edellyttää tavallista perusteellisempaa toiminnantarkastusta. Siihen voisi ihan hyvin käyttää yhdistyksen varoja.



Näillä varotoimilla pysyisivät enimmät epäluulot loitolla. Samalla huolehdittaisiin siitä, ettei kansan auttamishalu kärsi epäluuloista.



Sääntöjä odotellessa valvonta jää esimerkiksi median vastuulle. Helsingin Sanomat on nyt ryhtynyt valvomaan. Odotamme, että Brother Christmas -yhdistys julkaisee lupaustensa mukaisesti kirjanpitonsa.



Sitten ei enää ole epäluuloille sijaa, toivottavasti.

Reijo Ruokanen on Tekniikan Maailman, TM Rakennusmaailman ja Vauhdin Maailman vastaava päätoimittaja. Hän on MTV.fi:n vieraileva verkkokolumnisti, joka ottaa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.